Что изменится в жизни россиян с 1 ноября В силу вступают законы, которые коснутся всех категорий граждан

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Борьба с пиратством в интернете, возвращение турецких помидоров и американские санкции. В ноябре в нашей стране вступают в силу сразу несколько изменений законодательства.

Бесплатное скачивание фильмов и музыки оказалось вне закона

Жизнь граждан, привыкших бесплатно скачивать фильмы и музыку из интернета, станет значительно сложнее. С 1 ноября 2017 года в силу вступает закон № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он запрещает обходить блокировки Роскомнадзора, - анонимайзеры, VPN, TOR и т.д. Ограничения коснутся и поисковиков. Они больше не смогут выдавать ссылки на запрещенные сайты. За нарушение нового закона им грозит штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Турецкие помидоры вернулись на российский рынок

С первого ноября в Россию разрешили ввозить помидоры из Турции. Но ограниченными партиями, поскольку разрешение на ввоз продукции получили лишь четыре турецкие компании, а объем партии томатов составит всего 50 тысяч тонн в год. И пойдут эти овощи не на прилавки магазинов, а будут отправлены на переработку.

Провоз ручной клади в самолетах

С 5 ноября вступают в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах. Отныне норма бесплатного провоза ручной клади будет составлять пять килограммов. В ближайшее время вступят изменения, из которых следует, что при регистрации на рейс или посадке в салон перевозчики могут потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь. На вещи, находящиеся при пассажире, также не будет прикрепляться бирка «ручная кладь».

Безвизовый режим с Албанией

15 ноября заканчивается безвизовый режим для туристов из России, который власти Албании ввели на время туристического сезона. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России. Визовый режим в этой стране был отменен 31 мая 2017 года.

Новые санкции США против России

Новые санкции США против России, затрагивающие деятельность банков и нефтегазовых компаний, вступят в силу 28 ноября. На практике это будет означать, что кредиты, которые отечественные организации брали за рубежом, возвращать придется намного раньше. Прежде энергетические компании, входящие в санкционный список США, могли рассчитываться с кредиторами в течение 90 дней, а банки - 30 дней. Теперь же сроки возврата займа сократятся в первом случае до 60 дней, а во втором - до 14.

Новый портовый сбор

В России в этом месяце вводится новый инвестиционный портовый сбор. Все полученные средства будут поступать на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морского порта, находящихся в федеральной собственности. Размер сбора определит Правительство.

Кроме того, кабинет министров наделяется полномочиями по принятию решений об установлении или изменении границ территории морского порта.

На оплату имущественных налогов остался месяц

Налоги на землю, недвижимость и автомобиль гражданам необходимо оплатить до первого декабря 2017 года.

Налоговое уведомление должно прийти каждому до первого ноября. Узнать всю информацию о своих налогах также можно на сайте ФНС в Личном кабинете.

Причем неполучение уведомления не освобождает собственника от уплаты налога. В этой ситуации он должен сам сообщить о наличии объекта. Если собственник не выполнил эту обязанность (при этом никогда не получал уведомление по такому объекту или не заявлял налоговую льготу), то может нарваться на штраф - 20 процентов от неуплаченной суммы. Это предусмотрено статьей 129.1 Налогового кодекса РФ.