Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Российских спортсменов лишили медалей Сочи-2014 и пожизненно отстранили от Олимпиад Федерация лыжных гонок России намеревается оспорить решение о дисквалификации

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МОК признал российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в употреблении допинга и пожизненно лишили права выступать на Олимпийских играх.

Вердикт о дисквалификации спортсменов был вынесен по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Результаты обоих спортсменов на играх Сочи-2014 будут аннулированы.

Постановление о пожизненной дисквалификации россиян было опубликовано на официальном сайте организации.

- Такое решение вызывает огромную тревогу и недоумение. Спортсмен становится никем и ничем. Человек столько лет в спорте, у него такой послужной список, ни одного замечания, ни одного нарушения антидопинговых правил, входит в элиту мирового спорта, постоянно находился под контролем антидопинговых служб и оказывается бессилен против каких-то косвенных улик, — прокомментировал происходящее вице-премьер Виталий Мутко.

Федерация лыжных гонок России намеревается оспорить решение о дисквалификации спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, на Олимпиаде в Сочи Легков выиграл золото в гонке на 50 км и серебро в эстафете, а также пришел десятым в скиатлоне. Все эти результаты признаны недействительными, а медали должны быть возвращены МОК.