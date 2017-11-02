Неравнодушные сочинцы спасли раненого совенка от неминуемой гибели (ФОТО) Хищная птица была найдена в Олимпийском парке











Работающий в Олимпийском парке Сергей Барков спас от неминуемой гибели раненого совенка. Лежащая на земле дикая птица, в любой момент могла стать легкой добычей кошек или бродячих собак. Мужчина не смог оставить кроху в беде и принес хищницу домой. Далее, к спасательной операции присоединилась супруга Сергея Алена и неравнодушные соседи.

- К нам в вольерный комплекс поступили четыре звонка от неравнодушных горожан с просьбой посмотреть и принять совенка. Ответственную миссию транспортировки животного на новое место жительства взяла на себя семья Наместниковых. Всем личным составом они приехали в эко центр Лаура, чтобы ознакомиться с условиями содержания животных и поселить новосела, - пояснили в пресс-службе Кавказского заповедника. - Улучшения в состоянии совы ушастика пока не наблюдается, повреждена нервная система. Гостья довольно активна и потихонечку начинает кормиться. Встречает своих спасителей радостным пощелкиванием клювом.