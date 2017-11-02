Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

«Похоронный полис». Россиянам предложат при жизни оплачивать свои похороны Нововведение позволит навести порядок на рынке ритуальных услуг

Автор фото: http://ruslan-kiss.livejournal.com

В России собираются ввести систему похоронного страхования. По замыслу каждый россиянин, купив полис, сможет заказать себе место на кладбище, гроб и все остальные необходимые принадлежности. В случае гибели гражданина организацию похорон страховщики возьмут на себя.

Первые слушания по проекту о «похоронных полисах» пройдут в Общественной палате РФ 9 ноября, пишет Telegram-канал Mash.

Авторы законопроекта уверены, что нововведение позволит навести порядок на рынке ритуальных услуг.

- Сейчас мы эту тему обговорим в министерстве строительства, когда будет формироваться новый закон о похоронном деле, - пояснил президент по защите прав в сфере ритуальных услуг Владимир Горелов. - Нужно, чтобы все общество было к этому готово. Тогда у нас уйдут черные агенты, превышение цены похорон.