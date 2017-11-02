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Мацестинская чайная фабрика признана лучшим в крае предприятием чаеводческой отрасли В этом году в этом хозяйстве собрали 270 тонн чайного листа





В Краснодаре во Дворце спорта «Олимп» 28 октября отмечали День работника сельского хозяйства. Праздник под названием День урожая, объединил всех представителей агропромышленного комплекса: тех, кто обеспечивает страну продуктами питания, кто, не взирая погоду, работает в поле, в саду, на ферме или на чайной плантации.

На вручении дипломов лучшим хозяйствам региона особое внимание губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уделил Мацестинской чайной фабрике К.Туршу, которая удостоилась звания «Лучшее сельскохозяйственное предприятие, достигшее наивысших показателей урожайности чайных плантаций».

- В октябре этого году чайная фабрика отмечает свое 70-летие. За это время Мацестинское хозяйство добилось лучших результатов по сбору и переработке чайного листа. Кроме того, оно прикладывает большие усилия по восстановлению чайных плантаций, которые были заброшены в 90-е годы, ежегодно очищая по 25-27 гектаров, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Сегодня Мацестинская чайная фабрика - самое крупное российское предприятие отрасли, имеющее замкнутый цикл производства: здесь чай выращивают, собирают, перерабатывают, сортируют, купажируют, упаковывают, реализуют. В этом году в мацестинском хозяйстве собрали 270 тонн чайного листа.

На празднике урожая в Краснодаре также вручили награды лучшим работникам Мацестинской чайной фабрики К.Туршу – бригадиру чайной бригады Любови Юрченко, пришедшей в совхоз в 1975 году, бухгалтеру Любови Стрельченок, работающей на предприятии с 1978 года, а также лучшему чаеводу Гогуце Кобалия, которая начала собирать мацестинский чай еще в 1972 году. Чаеводы-ветераны и сейчас задают темп всей бригаде: Гогуца Вахтанговна собирает за смену 50-70 кг чайного листа самого высшего качества.