Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

За незаконную рекламу сочинским риелторам грозит штраф до 1 миллиона рублей В ближайшее время власти города проведут рейды по всем районам города

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Власти Сочи не оставляют попыток убрать всю незаконную рекламу с фасадов домов, ведь полотна с номерами телефонов, вывешенные из окон сочинских домов, заметно портят общий вид здания. На встрече с представителями бизнеса в сфере недвижимости заместитель главы города Мугдин Чермит озвучил позицию муниципалитета по данной проблеме.

- Мы собрали участников рынка недвижимости, чтобы заблаговременно предупредить. Реклама должна быть законной. В ближайшее время мы будем проводить рейды по всем районам города. Необходимо расчистить наш красивый город от загромождения неприглядными конструкциями и плакатами. При этом мы открыты к диалогу, готовы помочь бизнесу, – пообещал Мугдин Чермит.

В ходе проверок комиссией были зафиксированы случаи, когда на фасадах домов центральных улиц Сочи такие рекламные растяжки вывешивались собственниками, не продающими свою квартиру. Рекламные агенты за небольшое вознаграждение толкают собственника на преступление, при этом убеждая в законности действия.

– Если речь идет о незаконной рекламе, то тут нарушителей ждут немаленькие штрафные санкции – от 500 тысяч рублей до 1 миллиона, – разъяснил начальник управления административной комиссии Константин Петров.

Как напомнили в пресс-службе администрации Сочи, фасад многоквартирного дома является общей собственностью, любые манипуляции с общедомовым имуществом закреплены законом. Ни управляющая компания, ни другая организация, обслуживающая дом, не может дать разрешение на рекламу. Это могут сделать только собственники на собрании. Незаконно вывешенные полотна будут демонтированы с привлечением промышленных альпинистов, а сумма, выплаченная им за услуги, будет взыскана через суд с собственника квартиры.

– В каждом случае правоохранительными органами будет проведено расследование, агентство, причастное к подобным правонарушениям, понесет не меньшую ответственность, чем собственник, - подытожил заместитель главы города.