Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Представительницам прекрасного пола предложат рабочие места в Сочи На курорте пройдут ярмарки вакансий для женщин

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Специализированные ярмарки вакансий пройдут по всему Краснодарскому краю с 9 по 28 ноября. В них примут участие работодатели из ведущих отраслей экономики региона.

- Сочи тоже присоединится к акции. Ярмарки вакансий пройдут 23 ноября в Центре занятости населения Центрального и Хостинского района (ул. Навагинская, 7) и в отделе трудоустройства ЦЗН города Сочи Лазаревского района (ул. Павлова, 101А). А также 24 ноября в отделе трудоустройства населения Адлерского района (ул. Карла Маркса, 21), - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Участники получат информацию о возможностях обучения, переобучения, повышения квалификации, о дополнительных мероприятиях и программах службы занятости, смогут пройти первичные собеседования с работодателями и получить необходимую информацию об условиях работы и своих трудовых правах.

Помимо этого, все желающие получат информацию о рабочих местах из региональной базы центров занятости населения, сообщает пресс-служба Министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

Мероприятия состоятся в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины», приуроченной ко Дню матери.