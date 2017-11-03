Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Реконструкцию санатория «Орджоникидзе» в Сочи осуществят за деньги иностранцев Идею восстановления исторического здания поддержал президент России Владимир Путин

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В Сочи планируется восстановить санаторий имени Орджоникидзе. Для реконструкции заброшенного исторического здания, вероятнее всего, будут привлекаться иностранные инвесторы, в том числе и из Объединенных Арабских Эмиратов.

Российский фонд прямых инвестиций намерен реализовать проект, создав совместно с суверенным фондом ОАЭ компанию в российской юрисдикции. Новое юридическое лицо приобретет имущественный комплекс санатория, за исключением земельных участков – по ним будут заключены договоры аренды. Ориентировочная стоимость реконструкции санатория составит около 22 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Имеющиеся предложения ведомства должны будут согласоватьс Российским фондом прямых инвестиций и представить первому вице-премьеру России Игорю Шувалову до 9 ноября. Идею реконструкции поддержал Владимир Путин