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Размер декретных и больничных увеличится в 2018 году Рост пособий связан с изменением расчетного периода

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Размер больничных, пособий по беременности и родам, а также пособий по уходу за ребенком увеличится в 2018 году.

В следующем году максимальный размер декретных увеличится на 3,5 тысячи рублей и составит 61 тысячу 375 рублей в месяц. Максимальный размер больничных в 2018 году также составит 61 375 рублей в месяц.

- Максимальный размер выплат положен тем, чей официальный заработок в 2017 году составлял порядка 63 тысяч рублей в месяц, а за 2016 год – около 60 тысяч рублей, - уточнили «Российской газете» в Министерстве труда РФ.

Рост пособий связан с изменением расчетного периода, из которого исчисляются пособия, поясняют в Минтруде. Сумма заработка, с которого уплачиваются страховые взносы в Фонд социального страхования России, ежегодно индексируется.

Минтруд обращает внимание, что пособия в названных размерах смогут получить только официально работающие россияне. Женщины, которые официально не работали, получают в случае рождения ребенка социальное пособие через органы соцзащиты.