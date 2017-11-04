МУП «Водоканал» не будет начислять пени абонентам за просрочку платежей

до тех пор пока не будет завершена работа по формированию базы данных абонентов
МУП «Водоканал» не будет начислять пени абонентам за просрочку платежей
Автор фото: https://sv.lg.ua

Директор предприятия Сергей Винарский пообещал горожанам, что пока не будет сформирована база данных абонентов и в нее не внесут корректные показания приборов учета, предприятие не будет начислять пени абонентам за просрочку платежей.

По данным пресс-службы компании, в Сочи – более 150 тысяч абонентов. По состоянию на 1 ноября, сведения о более чем половине из них уже внесены в базу данных. Часть сочинцев получила уточненные счета на оплату уже в октябре, остальные корректные суммы платежей получат в ноябрьских счетах.

- С октября плата за водоснабжение и водоотведение включена в единую квитанцию ГорИВЦ, это намного удобнее для потребителей, - напомнил директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский. - Оплатить эти квитанции можно в отделениях сбербанка и других банков, на почте России, через сервисы онлайн платежей.

А вот для тех, кто привык платить за воду в кассах водоканала, процедура изменилась. Для этого потребуется самостоятельно распечатать счет на оплату через личный кабинет на интернет-сайте МУП «Водоканал», либо обратиться в один из центров оказания услуг, где квитанцию для оплаты конкретно за услуги водоканала напечатают сотрудники предприятия.

Причем суммы, которые были оплачены авансом за услуги прежней эксплуатирующей организации, учитываться не будут.

- Мы неоднократно предлагали нашим предшественникам передать список таких абонентов и каким-то образом найти возможность учесть суммы переплаты при расчетах между нашими организациями. По нашим данным, добросовестные абоненты авансировали ООО «Сочиводоканал» на сумму около 50 – 60 миллионов рублей. К сожалению, на наши предложения пока ответа не получено. Юридически люди заплатили в другое предприятие, по обязательствам которого мы не несем ответственности. У абонентов есть возможность обратиться с заявлением в ООО «Сочиводоканал» и потребовать возврата денег. Если возврата не произойдет, придется обращаться в прокуратуру или в суд, - прокомментировал ситуацию Сергей Винарский.

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Теги: новости Сочи оплата за воду пени за просрочку платежей МУП Водоканал
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