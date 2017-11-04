МУП «Водоканал» не будет начислять пени абонентам за просрочку платежей до тех пор пока не будет завершена работа по формированию базы данных абонентов

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Директор предприятия Сергей Винарский пообещал горожанам, что пока не будет сформирована база данных абонентов и в нее не внесут корректные показания приборов учета, предприятие не будет начислять пени абонентам за просрочку платежей.

По данным пресс-службы компании, в Сочи – более 150 тысяч абонентов. По состоянию на 1 ноября, сведения о более чем половине из них уже внесены в базу данных. Часть сочинцев получила уточненные счета на оплату уже в октябре, остальные корректные суммы платежей получат в ноябрьских счетах.

- С октября плата за водоснабжение и водоотведение включена в единую квитанцию ГорИВЦ, это намного удобнее для потребителей, - напомнил директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский. - Оплатить эти квитанции можно в отделениях сбербанка и других банков, на почте России, через сервисы онлайн платежей.

А вот для тех, кто привык платить за воду в кассах водоканала, процедура изменилась. Для этого потребуется самостоятельно распечатать счет на оплату через личный кабинет на интернет-сайте МУП «Водоканал», либо обратиться в один из центров оказания услуг, где квитанцию для оплаты конкретно за услуги водоканала напечатают сотрудники предприятия.

Причем суммы, которые были оплачены авансом за услуги прежней эксплуатирующей организации, учитываться не будут.

- Мы неоднократно предлагали нашим предшественникам передать список таких абонентов и каким-то образом найти возможность учесть суммы переплаты при расчетах между нашими организациями. По нашим данным, добросовестные абоненты авансировали ООО «Сочиводоканал» на сумму около 50 – 60 миллионов рублей. К сожалению, на наши предложения пока ответа не получено. Юридически люди заплатили в другое предприятие, по обязательствам которого мы не несем ответственности. У абонентов есть возможность обратиться с заявлением в ООО «Сочиводоканал» и потребовать возврата денег. Если возврата не произойдет, придется обращаться в прокуратуру или в суд, - прокомментировал ситуацию Сергей Винарский.