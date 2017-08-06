Курортному сбору в Сочи быть Президент России подписал закон о взимании налогов с туристов

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Владимир Путин подписал закон о курортном сборе, который планируется взымать с отдыхающих в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях уже в следующем году. Согласно документу, опубликованному 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации сумма налога с туристов не должна превышать 100 рублей с человека в сутки.

Однако региональные власти уже определились с размером курортного сбора. Вначале стоимость пребывания на курортах Краснодарского края варьировалась от 20 до 30 рублей. Однако позже приняли решение обнулить налог с туристов за использование курортной инфраструктуры, если это будет серьезно сказываться на туристическом потоке.

Однако, некоторые эксперты уже приводят данные, что как только появилась информация о введении курортного сбора спрос на отдых в Сочи упал на 37%. При этом власти курорта опровергают подобные сообщения, заявляя, что заполняемость туристами Сочи в данный момент приближается к 100%.

Как уверяют в пресс-службе администрации Сочи, прогноз на август сохраняется в этих же параметрах и не уступает прошлогоднему результату. При этом высокий показатель загрузки характерен и для горного кластера. На курортах Красной Поляны заполняемость отелей в пиковые дни достигает 80%.

Учитывая большое количество ярких развлекательных, событийных мероприятий, таких как «Новая Волна», Всемирный фестиваль молодежи и студентов и др. прогнозируется стабильный спрос на отдых в сентябре и октябре текущего года.

Разговор о падении спроса на отдых в Сочи можно назвать несостоятельным, так как первые результаты налоговых сборов говорят о повышении доходов в бюджеты города Сочи и Краснодарского края на 20% по сравнению с аналогичным период прошлого года.