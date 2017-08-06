Туроператоры озвучили, где этим летом отдыхают российские туристы
Этим летом россияне отдали предпочтение отдыху на отечественных курортах. Большинство наших граждан решили провести свой отпуск не в далекой Турции, а на берегу Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма.
Самыми популярными направлениями для летнего отдыха, по данным представителей туристического бизнеса, занимающихся пакетным отдыхом наших соотечественников, стали Сочи и Евпаторийский регион Крымского полуострова.
«По сравнению с прошлым годом объемы бронирования юга России увеличились в два раза, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во время встречи с журналистами. – У нас впереди еще множество других новых туристических территорий и направлений внутри страны».
Позицию лидера зарубежного отдыха заняла Турция. На втором месте – Греция.
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