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Туроператоры озвучили, где этим летом отдыхают российские туристы Сочи занял одну из лидирующих позиций

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Этим летом россияне отдали предпочтение отдыху на отечественных курортах. Большинство наших граждан решили провести свой отпуск не в далекой Турции, а на берегу Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма.

Самыми популярными направлениями для летнего отдыха, по данным представителей туристического бизнеса, занимающихся пакетным отдыхом наших соотечественников, стали Сочи и Евпаторийский регион Крымского полуострова.

«По сравнению с прошлым годом объемы бронирования юга России увеличились в два раза, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во время встречи с журналистами. – У нас впереди еще множество других новых туристических территорий и направлений внутри страны».

Позицию лидера зарубежного отдыха заняла Турция. На втором месте – Греция.