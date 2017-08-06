Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Первая неделя августа подарит сочинцам и гостям курорта отличную погоду Самыми жаркими днями станут ближайшие выходные

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В начале августа на курорте установится теплая и практически безветренная погода.

По данным синоптиков на этой неделе дневная температура воздуха будет составлять от +27 до +30 градусов. Вечером столбик термометра не поднимется выше 25 градусов. Самыми жаркими днями станут ближайшие выходные, 5 и 6 августа. А практически полное отсутствие ветра позволит приехавшим на отдых в Сочи туристам без проблем купаться в море, не опасаясь шторма.

В горах Красной Поляны также ожидается достаточно жаркая погода. Там воздух прогреется до +33.