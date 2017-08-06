Анатолий Пахомов: «Новые пляжи Сочи привлекут на курорт десятки тысяч туристов»
Власти Сочи решили благоустроить малые пляжи Лазаревского района, поскольку именно здесь было зафиксировано наибольшее количество нарушений безопасности, трудового законодательства и правил торговли. На исправление ситуации арендаторам территорий дали три дня.
Тем временем межведомственной комиссии, курирующей вопрос благоустройства сочинских пляжей, предстоит разработать стратегию развития малых приморских территорий Лазаревского района. Речь идет о пляжах Волконки, Солоников, Беранды, Зубовой Щели, Катковой Щели, Вардане и Головинки.
- В Лазаревском районе прекрасные пляжи, но они никому не нужны из-за отсутствия инфраструктуры. Новые пляжи привлекут на курорт десятки тысяч туристов, - уверен мэр Сочи Анатолий Пахомов. - Главным в стратегии развития лазаревских пляжей станет строительство недорогих отелей и ремонт дорог к морю.
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