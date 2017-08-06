На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 05 и 06 августа Вас ждет незабываемый уикенд, наполненный бесконечной энергией музыки и спорта

Автор фото: http://newslab.ru

Музыка для любого поколения

В эти выходные Сочи вновь погрузится в атмосферу грандиозного музыкального праздника. На этот раз улицы города заполнятся качественным джазом от лучших исполнителей. Впервые в России на сцене Концертного зала Фестивальный выступит яркая, экстравагантная басистка и вокалистка Ник Уэст. Ее несравненный бас звучит на записях легендарного Принса. За­вер­шится «Sochi Jazz Festival» 6 ав­густа га­ла-кон­цертом, где Пат­ти Ос­тин пред­ста­вит с Иго­рем Бут­ма­ном и Мос­ков­ским джа­зо­вым ор­кес­тром прог­рамму, пос­вя­щен­ную 100-ле­тию со дня рож­де­ния Эл­лы Фитц­дже­ральд.

В это же воскресение в 18:00 на высоте 2320 метров над уровнем моря зарядит зрителей невероятной энергией популярная российская певица, автор многочисленных хитов Елена Темникова. Участница многочисленных громких музыкальных и телепроектов всегда собирает полные концертные площадки. В прошлом году она поставила Рекорд Гиннесса, проведя первый в мире живой концерт на высоте 2320 метров в Роза Хутор. Свидетелями этого события стали более двух тысяч человек, а прямой эфир посмотрели почти 800 тысяч зрителей.

Днем ранее, 5 августа 19:30 в многофункциональном концертном комплексе «Роза Холл» состоится одно из самых знаковых рок-событий лета - концерт всемирно известной группы «Машина Времени» с новой программой «Миром правит любовь», в которой прозвучат не только новинки, но и уже полюбившиеся классические хиты коллектива. Перед гостями выступит золотой состав группы.

Большие гонки в открытом море и Кубок RosaBike XCO 2017

В Сочи неизменно растет популярность активного отдыха. Постоянно увеличивается и количество масштабных спортивных мероприятий. Так, на пляже «Ривьера» 6 августа с 10:00 любой желающий может стать частью большого проекта «Большие гонки в открытом море», направленного на поддержку здорового образа жизни. Первыми на прохождение полосы препятствий водных аттракционов, горок, скалодрома, батута, сатурна и 8-ми метрового блоба выйдут команды «Море идей» и «Центр прикладной урбанистики». Судить «Большие гонки» будут представители бизнес структуры и профессиональные спортсмены.

Для зрителей подготовлена анимационная программа, участие в конкурсах, розыгрыш призов от партнеров мероприятия.

Не менее зрелищное спортивное соревнование ожидается 5 августа на курорте «Роза Хутор». Здесь пройдет первая гонка в дисциплине кросс-кантри XCO «Кубок RosaBike XCO». Организаторы подготовили живописную и техничную трассу, участки uphill выходят на высоту 1350 метров над уровнем моря, спуски с элементами DH — до отметки 940 метров. Трасса будет интересна как профессионалам, так и любителям. Общий старт соревнований будет организован на отметке 1100 метров в 10:00.

Любителей ледовых баталий ждет второй по счету предсезонный клубный хоккейный турнир «Sochi Hockey Open, который будет проходить с 5 по 9 августа в ледовом дворце «Большой». На этот раз в соревновании примут участие шесть команд.

Дворец зимнего спорта «Айсберг» по-прежнему открыт для массового катания в программе «Танцы со льдом» в декорациях спектакля «Ромео и Джульетта. Специально приглашенные музыканты сыграют мировые хиты, а каждый пришедший сможет почувствовать себя настоящим актером на льду. Артисты спектакля дадут мастер-классы и будут оставаться с гостями весь вечер. А для тех, кто боится поскользнуться на коньках, но уверенно стоит на ногах, есть возможность охладиться от палящего солнца Сочи и насладиться музыкой из партера ледовой арены.

Кроме этого, каждую субботу в 19:00 в Олимпийском парке проходят бесплатные занятия на лонгборде для райдеров с любым уровнем катания. Наличие лонгборда необязательно, на месте можно взять тестовую доску (для этого потребуется паспорт).

Выходные в Зимнем

5 августа в Зимнем театре состоится концерт одного из самых востребованных певцов и композиторов Великобритании Tony Momrelle. Экс-солист Incognito выступает в жанрах r’nb и джаз. На его счету 9 альбомов.

На следующий день, 6 августа, здесь же пройдет спектакль-мелодрама «Встречать, терять и возвращаться» Сергея Позднякова в постановке Московского Независимого театра. В ролях - созвездие блистательных актеров: народный артист России Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Тарас Чеверноженко, Таисия Сидоренкова и Сергей Поздняков. Лирическая комедия в двух действиях рассказывает о любви, которая тускнеет с годами, уходит и опять возвращается. И как тяжело бывает мужчине и женщине просто услышать друг друга и хоть на некоторое время позабыть взаимные обиды, что накопились за не самую короткую совместную жизнь. Герои проходят нехитрые испытания, попадая то в смешные, то в драматические ситуации, ну а зрители снова верят, что все у них будет хорошо.

Шоу под дождем и отборочный этап Мирового чемпионата фейерверков

С 4 по 6 августа в творческом пространстве арт-галерея «Форт» сочинцы и гости курорта смогут посетить фестиваль авторских кукол и мишек Тедди «kultKUKOLfest 2017». В мероприятии примут участие 45 художников-кукольников из Москвы, Санкт - Петербурга, Ульяновска, Воронежа, Сочи и других городов России. Мастера кукольного дела представят свои удивительные коллекции. В рамках фестиваля пройдут эксклюзивные мастер-классы победителей различных кукольных конкурсов.

А вот 6 августа в Летнем театре состоится шоу под дождем 3 «Только для женщин» - яркая, веселая, романтичная провокация. Отношения мужчины и женщины, мужская ложь, женские мечты - это лишь малая часть вопросов, затронутых в спектакле. В шоу обозначены очень пикантные темы, которые могут поставить в неловкое положение любого мужчину. Эмоции рассказчика воплощаются на сцене в искусные танцы. Мысли и переживания ярко отображаются в пластике тел артистов. А главное, вся феерия чувств приправлена юмором. Финальная часть шоу исполняется под потоками воды. Этот спектакль не оставит равнодушной ни одну зрительницу. При участии Александра Миловидова. Категория строго 16+. Мужчинам вход категорически запрещен.

Сегодня и завтра у жителей и отдыхающих в Сочи туристов есть еще одна возможность полюбоваться салютами от лучших от лучших пиротехников России во время отборочного этапа Мирового чемпионата фейерверков. За право представлять нашу страну в соревновании будут бороться восемь российских пиротехнических команд. В каждый из дней выступает один участник чемпионата. Будет продемонстрировано три композиции фейерверков длительностью 5–6 минут под различные музыкальные сопровождения. Показы пройдут на Центральной площади Олимпийского парка Сочи 28–29 июля, 4 –5 августа, 11–12 августа и 25–26 августа. Выступлений в 21:00. Окончание в 22:30.