На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Больше половины россиян категорически против введения курортного сбора Дискуссия о целесообразности налога в самый разгар отпускного сезона вышла далеко за пределы туроператоров

Автор фото: http://svidetel24.info

Против введения в некоторых субъектах РФ курортного сбора высказались 68% россиян. По их мнению, «это удорожает отдых» (17%), «люди и так платят налоги, это очередные поборы, грабеж граждан» (10%) и «у людей мало денег» (9%).

Положительно к данной инициативе отнеслись всего 18% опрошенных фондом «Общественное мнение», причем лишь 36% согласились, чтобы полученные деньги пошли на развитие курортов и их благоустройство, что, собственно, и являлось основным аргументом для введения налога на отдых.

Возможное влияние курортного сбора на регионы, в которых он будет введен, респонденты ФОМ оценили по-разному. Так, 32% считают, что он никак не отразится на туристической индустрии, 25% полагают, что влияние его будет положительным, 25% - отрицательным.

Кроме того, исследования показали, что россияне достаточно хорошо осведомлены о введении курортного сбора. 55% респондентов ознакомились с законом, подписанным президентом в конце июля. Следовательно, дискуссия о целесообразности налога в самый разгар отпускного сезона вышла далеко за пределы туроператоров и владельцев гостиниц.

В исследовании приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов 53 российских регионов.