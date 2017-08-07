На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Сочи нашли самый дешевый курорт в России Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

Автор фото: http://www.fast-travel.ru

Самым дорогим российским курортом оказался сочинский поселок Дагомыс. По данным туристического сервиса Travelata.ru, средняя стоимость недельной путевки в этот населенный пункт с перелетом, проживанием и питанием составила 102 тысячи рублей на человека.

Желающим провести бюджетный отпуск рекомендовано ехать в Красную Поляну, где находятся самые дешевые базы отдыха в России. Семь дней проживания и питания в данном районе обойдутся одному отдыхающему приблизительно в 22 тысячи рублей. Такие результаты эксперты получили, проанализировав данные о продаже туров по России текущим летом.

Наряду с этим, туроператоры также назвали самые самых популярные туристические направления.

Как оказалось, Сочи лидирует и по этому показателю.

«Самую значительную часть турпотока принимает Адлер - до 40% от всего внутреннего турпотока. Далее по популярности в регионе следуют Центральный, Хостинский и Лазаревский районы. Средняя продолжительность отдыха на курортах Большого Сочи составляет от 9 до 11 ночей. Недельный тур в августе (только проживание и питание) в среднем обойдется в 25-28 тысяч рублей», - приводят данные исследования Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На втором и третьем местах рейтинга - Анапа и Геленджик. В среднем тур на 7 дней на этих курортах стоит 20-22,5 тысячи рублей (без расходов на переезд). С третьего по пятое место заняли здравницы Крыма. По данным туроператоров, недельный отдых в августе здесь обойдется дороже, чем в других местах в России – от 26,5 до 32 тысячи рублей (без дороги). При этом на полуострове туристы обычно выбирают Южный берег (Ялта) и Евпаторию.

В среднем этим летом россияне готовы тратить за отдых внутри страны от 30 до 60 тысяч рублей. И лишь 5% граждан способны позволить себе выделить на отдых в России более 90 тысяч рублей.