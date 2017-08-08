На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Сочи ограничат доступ туристов в национальный парк Прибегнуть к подобным мерам порекомендовал глава курорта Анатолий Пахомов

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Поскольку в Сочи вот уже на протяжении нескольких недель действует режим особой пожароопасности, власти города пытаются разработать стратегию, которая позволит грамотно сработать в условиях жары. Тем более, что по прогнозам синоптиков эта неделя на курорте вновь будет жаркой.

«В период в период с 8 августа по 11августа в предгорьях и низких горах курорта ожидается высокая пожароопасность 4 класса», - предупреждают в ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» Сочи.

В связи с этим под особым контролем оказались отдаленные поселения в предгорьях, нацпарк, сельские угодья. Анатолий Пахомов поручил усилить работу мониторинговых групп, в состав которых входят сотрудники сельских администраций, казачества, активные граждане, спасатели. Их задача не только затушить огонь в случае его появления, но и не допустить возгораний, а именно вести круглосуточный мониторинг, объезжать территории, общаться с жителями, напоминать о недопустимости разведения костров, сжигания травы. Глава муниципалитета также порекомендовал на время ограничить доступ туристов в нацпарк.