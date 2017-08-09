Ждать ли скачков на термометре в Сочи

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Желающие отдохнуть в Сочи смогут приобрести билеты на поезд по спецтарифу РЖД запускает акцию «Бархатный сезон»

Автор фото: http://karkacctroy.ru

Сочинцы и гости курорта с 1 октября по 16 декабря 2017 года получат возможность совершать поездки на поездах по тарифу 1 рубль за 1 км пути. Билет со скидкой пассажиры могут купить в рамках акции «Бархатный сезон».

«Например, стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда № 12 Москва – Анапа составит 2 333 рубля (с учетом стоимости комплекса сервисных услуг), - поясняют в пресс-службе ОА «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). - В купе скорого поезда № 14 Саратов – Адлер – 1499 рублей. А в купе пассажирского поезда № 339 Нижний Новогород – Новороссийск – 2382 рубля».

Пассажиры плацкартных вагонов в рамках акции смогут оформить билеты со скидкой 40%. При покупке билета не позднее чем за 30 суток до даты отправления скидка применяется к проезду на всех полках плацкартных вагонов, при покупке за 29 суток и менее скидка действует для мест, расположенных в конце вагона, №№ 33-37 и для верхних боковых полок №№ 38-54.

В целом акция распространяется на 43 поезда, курсирующих между различными городами страны и Адлером, Анапой, Новороссийском.