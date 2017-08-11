Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Погода на выходных не принесет в Сочи долгожданной прохлады Синоптики вновь предупреждают жителей и гостей курорта о сильной жаре

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Синоптики предупреждают, что в ближайшие 6 часов и до 12 августа на территории Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет 36-37 градусов.

По-прежнему, сохраняется высокая пожароопасность 4 класса в предгорьях и низких горах курорта. Все оперативные службы работают в усиленном режиме для предупреждения и ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Гостям и жителям города, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выходов на улицу, при необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе медикаменты, по возможности чаще принимать водные процедуры.

Спасатели просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру «010».