Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 12 и 13 августа Этот уикенд для некоторых жителей и гостей курорта может стать самым романтичным в году

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Желающие загадать желания увидят самый яркий метеорный дождь лета

По прогнозу синоптиков на этих выходных не стоит ждать прохлады. Жара продержится на курорте вплоть до понедельника. Однако не стоит отчаиваться. Охладиться в летний зной и отдохнуть от городской суеты, а также провести самую романтичную ночь в году сочинцы и отдыхающие здесь туристы смогут на курорте «Роза Хутор», где пройдет фестиваль «Звездопад». Здесь на высоте 1600 метров все мечтающие загадать множество желаний смогут увидеть самый яркий метеорный дождь лета - поток Персеиды. В горах Сочи будет разбит настоящий палаточный лагерь, в котором появится возможность не только установить собственную палатку при ее наличии, но и снять уже имеющуюся. В прошлом году участниками звездного фестиваля стали около 200 человек.

Там же в горах, но уже на террасе арт-резиденции «Flacon1170» киноманы-романтики могут посетить летний кинотеатр под открытым небом. В билет включены незабываемая атмосфера, душевное время провождение и невероятно красивый закат на высоте 1170 метров.

Приключения в городе LEGO City

12 и 13 августа маленьких сочинцев и приезжих малышей ожидает невероятное событие. На площади морского порта курорта будет возведен целый город LEGO City, для гостей которого откроют пять тематических зон, посвященных разным профессиям.

Приключения начнутся в зоне «Классическая полиция», где маленькие герои смогут примерить на себя роль хранителей закона, показать свою храбрость и готовность защищать город. Здесь им нужно будет всем вместе сконструировать большую 3D-фигуру полицейского. Затем участники отправятся в зону «Крутые автомобили», чтобы собрать скоростные машины, которые смогут догнать любого воришку.

После каждой выполненной миссии участникам будут выдавать наклейки для специальной игровой карты. Тот, кто преодолеет все задания, получит возможность собрать свою уникальную минифигурку и будет награжден дипломом героя города LEGO City.

День физкультурника по-сочински

Ребятишек, но уже с папами и мамами также ждут 12 августа на празднование Всероссийского дня физкультурника. Во всех районах города Сочи состоится более 60 мероприятий. Среди них соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, пляжному волейболу, конному спорту, настольному теннису, шахматам, пулевой стрельбе, кикбоксингу и др., спортивные праздники, мастер-классы. В Адлерском районе 12 августа пройдет Фестиваль единоборств, который, соберет около 400 участников в Парке культуры и отдыха. На базе ФГБУ «Юг-Спорт» состоится первенство Сочи по легкой атлетике, а в конно-спортивном клубе «Светлана», ул. Армавирская, 246 - открытые городские соревнования по конному спорту. В поселке Эсто-Садок на площадке по улице Листопадная, 6 в 17:00 начнется встреча с участником Олимпийских игр в Ванкувере 2010 г., четырехкратным чемпионом России, многократным призёром чемпионатов России, победителем и призером Кубков Европы Денисом Долгодворовым после чего начнется роллер-пробег.

В этот же день, 12 августа, в 09:00 на горе Ахун возьмет старт открытый военно-спортивный турнир по страйкболу «Кубок южной столицы».

Еще одним спортивным событием предстоящих выходных станет маунтинборд лагерь на курорте «Роза Хутор». С 7 по 28 августа у любителей досок появляется уникальная возможность испытать незабываемые ощущения на летних трассах «Роза Хутор», катаясь на маунтинборде. Гостями лагеря могут стать как начинающие райдеры, так и опытные экстремалы.

Обезвредить плохое настроение и «зажечь не по-детски»

Обезвредить плохое настроение и «зажечь не по-детски» берется в эту субботу «Хор Турецкого». В концертном зале «Фестивальный» ожидается настоящее классическое и эстрадное шоу, карнавал поп-музыки, большая опера, мюзикл и оперетта, рок-концерт, джаз-джем, коллекционные голоса, фирменное многоголосье, музыкальный бэнд, оригинальная режиссура и авторская хореография. Самые активные поклонники получат возможность оказаться с кумирами на одной сцене.

В ТРЦ Мандарин Адлер продолжаются гастроли театрально-циркового шоу «Морские дьяволы». Зрителей ожидают удивительные приключения отважных героев, захватывающие морские сражения, мистические чудовища, коварные волшебники и конечно же прекрасная всепобеждающая любовь.

А те, кто еще не посетил цирковое шоу «Гиппопотамус» призываем сделать это, ведь количество животных, собранных в одной программе, поражает: 7 видов обезьян, которые исполняют такие трюки с подкидными досками, что кажется, перед зрителями не животные, а профессиональные акробаты. Лайки самоеды и далматинцы под чутким руководством Екатерины Запашной не только прыгают и танцуют, но даже катаются с горки. Однако гвоздем программы станет единственный в мире аттракцион «Гиппопотамус» под руководством Народного артиста России Тофика и Людмилы Ахундовых. На манеж выйдут сразу три огромных африканских бегемота, каждый из которых весит больше тонны. Эти необычные «тяжеловесы» исполнят на арене самые неожиданные трюки. Не стоит упускать возможности окунуться в экзотический мир животных, волшебных перевоплощений и восточных тайн.

На выставке Ван Гога

Стоит также посетить выставку «Ван Гог. Симфония цвета», которая проходит в Центральном универсальном музее искусств с 28 июля по 27 августа. На волне незатихающего интереса к творчеству и личности художника, который наблюдается во всем мире, любители живописи получили возможность детально и подробно изучить 70 репродукций уже полюбившихся картин, узнать историю жизни художника и приобрести репродукции понравившихся работ.