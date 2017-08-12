В Сочи люди с ограниченными возможностями смогут сплавляться по горным рекам Для этого организаторы используют специальное кресло, помогающее удерживаться в рафте

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Одним из первых рафтинг по реке испытал сочинец Сергей Криня, потерявший зрение из-за болезни, перенесенной уже во взрослом возрасте.

- Рафтинг – это полный кайф… Адреналин… Это - грести всем вместе, обрызгивание, пиратское настроение, - поделился впечатлениями Сергей Криня.

Во многих программах для реабилитации людей с ограниченными возможностями уделяется внимание физическому состоянию, но практически никогда эмоциональному. А ведь, ученые уже доказали, что эмоции меняют даже биохимические процессы в организме.

- Организацией сплавов по реке Мзымта мы занимаемся уже давно. Специальное кресло предоставила петербургская компания, производящая катамараны и рафты. Оно позволяет удерживаться в рафте и взрослому человеку, у которого есть ограничения здоровья, и родителям с ребенком на руках, - рассказал пресс-службе администрации Сочи руководитель Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия жизни» Андрей Баталов.

Особый рафтинг, конечно, требуют и особой тщательной подготовки от организаторов, поэтому проводят его пока раз в неделю и только под контролем опытных инструкторов. Сплавы для людей с ограниченными возможностями здоровья организуются бесплатно.