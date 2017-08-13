В Сочи запускают дополнительные поезда
Для обеспечения комфортного возвращения отдыхающих с курортов Черноморского побережья в период с 19 по 31 августа 2017 г. Северо-Кавказская железная дорога запускает дополнительные поезда по следующим направлениям:
№500 сообщением Адлер–Москва: отправление из Адлера 19 августа.
№524 сообщением Адлер– Санкт-Петербург: отправление из Адлера 20 августа, 21 августа, 23 августа, 25 августа, 26 августа, 29 августа.
№528 сообщением Адлер – Москва: отправление из Адлера 24 августа, 28 августа.
№ 552 сообщением Адлер – Киров: отправление из Адлера 19 августа, 26 августа.
№ 559 сообщением Анапа – Киров: отправление из Анапы 20 августа, 26 августа.
№ 563 сообщением Анапа – Москва: отправление из Анапы 29 августа, 30 августа.
№ 567 сообщением Анапа – Москва: отправление из Анапы 24 августа.
№ 581 сообщением Анапа – Санкт-Петербург: отправление из Анапы 18 августа, 23 августа, 28 августа.
Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
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