Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

В Сочи запускают дополнительные поезда Они позволят обеспечить комфортное возвращение отдыхающих с курортов Черноморского побережья

Автор фото: http://virtualbrest.by

Для обеспечения комфортного возвращения отдыхающих с курортов Черноморского побережья в период с 19 по 31 августа 2017 г. Северо-Кавказская железная дорога запускает дополнительные поезда по следующим направлениям:

№500 сообщением Адлер–Москва: отправление из Адлера 19 августа.

№524 сообщением Адлер– Санкт-Петербург: отправление из Адлера 20 августа, 21 августа, 23 августа, 25 августа, 26 августа, 29 августа.

№528 сообщением Адлер – Москва: отправление из Адлера 24 августа, 28 августа.

№ 552 сообщением Адлер – Киров: отправление из Адлера 19 августа, 26 августа.

№ 559 сообщением Анапа – Киров: отправление из Анапы 20 августа, 26 августа.

№ 563 сообщением Анапа – Москва: отправление из Анапы 29 августа, 30 августа.

№ 567 сообщением Анапа – Москва: отправление из Анапы 24 августа.

№ 581 сообщением Анапа – Санкт-Петербург: отправление из Анапы 18 августа, 23 августа, 28 августа.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).