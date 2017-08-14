Однако МВД соседней республики опровергает эту информацию

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Сочинские бомжи превратили в джакузи фонтан возле городского УВД (фото) Бездомные отлично провели субботний полдень, купаясь и распивая напитки в центре курорта













Экстремальная жара, установившаяся в Сочи в последние дни, заставляет всех городских обывателей искать доступные способы охладиться. Одни идут на море, а другие купаются в фонтанах...

На днях лица без определенного места жительства решили провести свой досуг в фонтане памятника Петру I прямо перед зданием УВД. Влюбленная парочка выпивала горячительные напитки и рассказывала проходящим мимо зевакам, что находится в джакузи. Не забывали «модели» просить мелочь за позирование перед камерами мобильных телефонов.

«По полтосу хотя бы, ребята!», - обращалась к зевакам женщина.

Однако, желающих материально поддержать отдыхающих в фонтане людей не оказалось.