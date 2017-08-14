В Сочи ожидается резкая смена погоды
В Сочи на смену летнему зною завтра придут сильные дожди и грозы.
По данным управления гражданской обороны и защиты населения, непогода на курорте продержится два дня. Помимо дождей 15 и 16 августа в городе также ожидаются усиления ветра и подъемы уровня воды в реках.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям города принять все необходимые меры предосторожности, а также воздержаться в этот период от отдыха у воды. В случае возникновения ЧС звонить с мобильного по номеру «010».
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