В Сочи ожидается резкая смена погоды

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды
В Сочи ожидается резкая смена погоды
Автор фото: http://dnepr.info

В Сочи на смену летнему зною завтра придут сильные дожди и грозы.

По данным управления гражданской обороны и защиты населения, непогода на курорте продержится два дня. Помимо дождей 15 и 16 августа в городе также ожидаются усиления ветра и подъемы уровня воды в реках.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города принять все необходимые меры предосторожности, а также воздержаться в этот период от отдыха у воды. В случае возникновения ЧС звонить с мобильного по номеру «010».

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Теги: новости Сочи погода в Сочи дожди и грозы
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