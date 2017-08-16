Энтеровирусная инфекция. Грозит ли эпидемия сочинцам? На сегодняшний день в Сочи зарегистрировано 30 случаев этого заболевания

Автор фото: http://provita-fv.ru

Специалисты Роспотребнадзора и здравоохранения города поспешили успокоить сочинцев. Невзирая на вспышку болезни в Турции, гостям курорта и местным жителям боятся нечего. Массовых отравлений и групповых инфекционных заболеваний не зафиксировано. Что касается энтеровирусной инфекции, то, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Сочи зарегистрировано 30 случаев. Это не превышает среднемноголетних показателей. В основном болеют дети. И по словам специалистов, вина за это лежит на родителях, пренебрегающих правилами гигиены и временем нахождения на солнце.

«Уровень заболеваемости не превышает показатели прошлых лет в эти же месяцы. Но все должны помнить о выполнении элементарных правил. Если вы приехали на отдых, надо следить за качеством еды. Не находиться на солнце в часы пик с полудня до пяти. А мы часто наблюдаем такие картины, когда под палящими лучами солнца на пляже находятся мамы с детьми. Еще раз призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, здоровью своих детей», - обращается к гражданам начальник управления здравоохранения администрации г. Сочи Марина Вартазарян.

В норме остается и качество морской воды. С начала сезона уже проведено 2700 исследований на санитарно-химические, микро-биологические, паразитологические показатели, на содержание вирусов. Все они соответствуют действующим нормативам, превышений не обнаружено.

Тем не менее, из-за увеличения числа отдыхающих все учреждения системы здравоохранения курорта работают в усиленном режиме. Этим летом постоянный штат медиков усилили специалисты из Краснодарского края. Если в зимнее время в Сочи работают 47 бригад скорых, то в пик сезона – 64. Ежедневно в диспетчерскую поступает 1200 вызовов. А в остальное время эта цифра не превышает 500, сообщает пресс-служба администрации Сочи.