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Туры в Сочи в бархатный сезон оказались одними из самых дешевых в мире Олимпийская столица превзошла в этом показателе даже Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых недорогих востребованных туров в «бархатный» сезон.

«Расчет стоимости производился по 11 направлениям и включал в себя тур на двоих взрослых, авиаперелет туда и обратно, размещение продолжительностью семь ночей, вылет к месту отдыха 1 сентября. Цены были составлены с учетом на 14 августа», - сообщается на сайте организации.

Самым дешевым туром оказался отдых в Крыму. Минимальные пакетные пляжные туры с авиаперелетом в Крым с вылетом 1 сентября стоили 19 359 рублей.

Второе место по минимальным ценам занял Сочи. Дешевый тур на двоих на семь ночей с включенным авиаперелетом составил 24 498 рублей. Специалисты подчеркивают, что цены на это направление упали на 40%.

Тройку лидеров замкнула Анапа. По состоянию на 14 августа, самый дешевый пакетный тур с авиаперелетом в этот курортный город с вылетом 1 сентября стоил 25 827 рублей на двоих.

Примечательно, что Турция в этом рейтинге занимает лишь 4-ую позицию. Минимальные цены на пакетные туры в эту страну опустились до уровня 27-30 тысяч. В топ-5 вошла Болгария. Самый дешевый тур с учетом завтрака составил 30382 рублей, без питания - 31836 рублей. В рейтинг также вошли Греция, Кипр, Испания, Тунис и Таиланд. Самой дорогой страной из популярных пляжных направлений остается Италия - 81,998 тысячи рублей.

Специалисты констатируют, что в начале сентября минимальные цены на пакетные туры опустились на всех направлениях. Исключение составил Таиланд. Самое существенное снижение планки минимальных цен продемонстрировали российские направления.