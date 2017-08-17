Сочи или Крым. Где снять квартиру без риска для бюджета?
В августе начинается самый пик отпусков, когда практически все места в отелях и санаториях курорта забронированы. Жаркий сезон и на рынке посуточной аренды. В помощь тем, кто планирует провести последний месяц лета на побережье Черного или Азовского моря, эксперты «Avito Недвижимость» сравнили ставки аренды в Крыму и Краснодарском крае и выяснили, сколько стоит снять недвижимость на популярных российских курортах.
Еще год назад Сочи считался самым дорогим курортным городом. Сегодня ситуация изменилась. В июле 2017 года максимальная средняя ставка посуточной аренды квартир была зафиксирована в Ялте. Проживание в сутки здесь обойдется в 2,8 тыс. рублей. В Сочи можно снять жилье на три сотни дешевле.
Ставки посуточной аренды квартир в городах Краснодарского края и Крыма
|
|
Июль 2016
|
Июль 2017
|
Динамика
|
Алупка
|
1 562
|
1 859
|
19%
|
Анапа
|
1 816
|
1 981
|
9,1%
|
Геленджик
|
2 545
|
2 696
|
5,9%
|
Евпатория
|
1 635
|
1 772
|
8,4%
|
Севастополь
|
1 895
|
1 930
|
1,9%
|
Сочи
|
2 510
|
2 702
|
7,7%
|
Туапсе
|
1 765
|
1 926
|
9,1%
|
Феодосия
|
1 689
|
1 723
|
2%
|
Ялта
|
2 468
|
2 772
|
12,3%
В целом, по сравнению с июлем 2016 года арендные ставки выросли как в Краснодарском крае, так и на Крымском полуострове. Положительная динамика наиболее выражена в Алупке, где стоимость аренды квартир увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В Симферополе и Феодосии, напротив, рост ставок составил около 2%.
«В сегменте загородной недвижимости лидирующие позиции также занимают Ялта, Сочи и Геленджик: арендовать домик в этих городах можно за 4,3, 3,9 и 3,7 тыс. рублей соответственно. Минимальная величина ставок отмечена в Алупке и Туапсе – чуть более 2 тыс. рублей», - уточняют специалисты сайта.
Ставки посуточной аренды загородной недвижимости в Краснодарском крае и Крыму
|
|
Июль 2016
|
Июль 2017
|
Динамика
|
Алупка
|
2 150
|
2 025
|
-5,8%
|
Анапа
|
2 876
|
2 790
|
-3%
|
Геленджик
|
3 442
|
3 749
|
8,9%
|
Евпатория
|
2 216
|
2 236
|
0,9%
|
Севастополь
|
2 386
|
2 537
|
6,3%
|
Сочи
|
3 883
|
3 921
|
1%
|
Туапсе
|
1 891
|
2 057
|
8,8%
|
Феодосия
|
2 263
|
2 182
|
-3,6%
|
Ялта
|
4 468
|
4 277
|
-4,3%
В отличие от квартир, ставки аренды домов увеличились незначительно. Более того, в ряде городов – Алупке, Анапе, Феодосии и Ялте – зафиксировано снижение показателя. Существенное увеличение стоимости найма отмечено только в Туапсе и Геленджике – на 8,8% и 8,9% соответственно.
- 0