Сочи или Крым. Где снять квартиру без риска для бюджета? По сравнению с июлем 2016 года арендные ставки выросли как в Краснодарском крае, так и на Крымском полуострове

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В августе начинается самый пик отпусков, когда практически все места в отелях и санаториях курорта забронированы. Жаркий сезон и на рынке посуточной аренды. В помощь тем, кто планирует провести последний месяц лета на побережье Черного или Азовского моря, эксперты «Avito Недвижимость» сравнили ставки аренды в Крыму и Краснодарском крае и выяснили, сколько стоит снять недвижимость на популярных российских курортах.

Еще год назад Сочи считался самым дорогим курортным городом. Сегодня ситуация изменилась. В июле 2017 года максимальная средняя ставка посуточной аренды квартир была зафиксирована в Ялте. Проживание в сутки здесь обойдется в 2,8 тыс. рублей. В Сочи можно снять жилье на три сотни дешевле.

Ставки посуточной аренды квартир в городах Краснодарского края и Крыма

Июль 2016 Июль 2017 Динамика Алупка 1 562 1 859 19% Анапа 1 816 1 981 9,1% Геленджик 2 545 2 696 5,9% Евпатория 1 635 1 772 8,4% Севастополь 1 895 1 930 1,9% Сочи 2 510 2 702 7,7% Туапсе 1 765 1 926 9,1% Феодосия 1 689 1 723 2% Ялта 2 468 2 772 12,3%

В целом, по сравнению с июлем 2016 года арендные ставки выросли как в Краснодарском крае, так и на Крымском полуострове. Положительная динамика наиболее выражена в Алупке, где стоимость аренды квартир увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В Симферополе и Феодосии, напротив, рост ставок составил около 2%.

«В сегменте загородной недвижимости лидирующие позиции также занимают Ялта, Сочи и Геленджик: арендовать домик в этих городах можно за 4,3, 3,9 и 3,7 тыс. рублей соответственно. Минимальная величина ставок отмечена в Алупке и Туапсе – чуть более 2 тыс. рублей», - уточняют специалисты сайта.

Ставки посуточной аренды загородной недвижимости в Краснодарском крае и Крыму

Июль 2016 Июль 2017 Динамика Алупка 2 150 2 025 -5,8% Анапа 2 876 2 790 -3% Геленджик 3 442 3 749 8,9% Евпатория 2 216 2 236 0,9% Севастополь 2 386 2 537 6,3% Сочи 3 883 3 921 1% Туапсе 1 891 2 057 8,8% Феодосия 2 263 2 182 -3,6% Ялта 4 468 4 277 -4,3%

В отличие от квартир, ставки аренды домов увеличились незначительно. Более того, в ряде городов – Алупке, Анапе, Феодосии и Ялте – зафиксировано снижение показателя. Существенное увеличение стоимости найма отмечено только в Туапсе и Геленджике – на 8,8% и 8,9% соответственно.