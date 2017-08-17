Сочи или Крым. Где снять квартиру без риска для бюджета?

По сравнению с июлем 2016 года арендные ставки выросли как в Краснодарском крае, так и на Крымском полуострове
Сочи или Крым. Где снять квартиру без риска для бюджета?
Автор фото: http://turbiznes.info

В августе начинается самый пик отпусков, когда практически все места в отелях и санаториях курорта забронированы. Жаркий сезон и на рынке посуточной аренды. В помощь тем, кто планирует провести последний месяц лета на побережье Черного или Азовского моря, эксперты «Avito Недвижимость» сравнили ставки аренды в Крыму и Краснодарском крае и выяснили, сколько стоит снять недвижимость на популярных российских курортах.

Еще год назад Сочи считался самым дорогим курортным городом. Сегодня ситуация изменилась. В июле 2017 года максимальная средняя ставка посуточной аренды квартир была зафиксирована в Ялте. Проживание в сутки здесь обойдется в 2,8 тыс. рублей. В Сочи можно снять жилье на три сотни дешевле. 

Ставки посуточной аренды квартир в городах Краснодарского края и Крыма

 

Июль 2016

Июль 2017

Динамика

Алупка

1 562

1 859

19%

Анапа

1 816

1 981

9,1%

Геленджик

2 545

2 696

5,9%

Евпатория

1 635

1 772

8,4%

Севастополь

1 895

1 930

1,9%

Сочи

2 510

2 702

7,7%

Туапсе

1 765

1 926

9,1%

Феодосия

1 689

1 723

2%

Ялта

2 468

2 772

12,3%

 

В целом, по сравнению с июлем 2016 года арендные ставки выросли как в Краснодарском крае, так и на Крымском полуострове. Положительная динамика наиболее выражена в Алупке, где стоимость аренды квартир увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В Симферополе и Феодосии, напротив, рост ставок составил около 2%.

«В сегменте загородной недвижимости лидирующие позиции также занимают Ялта, Сочи и Геленджик: арендовать домик в этих городах можно за 4,3, 3,9 и 3,7 тыс. рублей соответственно. Минимальная величина ставок отмечена в Алупке и Туапсе – чуть более 2 тыс. рублей», - уточняют специалисты сайта. 

Ставки посуточной аренды загородной недвижимости в Краснодарском крае и Крыму

 

Июль 2016

Июль 2017

Динамика

Алупка

2 150

2 025

-5,8%

Анапа

2 876

2 790

-3%

Геленджик

3 442

3 749

8,9%

Евпатория

2 216

2 236

0,9%

Севастополь

2 386

2 537

6,3%

Сочи

3 883

3 921

1%

Туапсе

1 891

2 057

8,8%

Феодосия

2 263

2 182

-3,6%

Ялта

4 468

4 277

-4,3%

 

В отличие от квартир, ставки аренды домов увеличились незначительно. Более того, в ряде городов – Алупке, Анапе, Феодосии и Ялте – зафиксировано снижение показателя. Существенное увеличение стоимости найма отмечено только в Туапсе и Геленджике – на 8,8% и 8,9% соответственно.

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Теги: новости Сочи отдых аренда жилья
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