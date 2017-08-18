Туристы массово жалуются на отдых в Сочи Все заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью

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Некоторые россияне, решившие провести отпуск, не выезжая за границу, остались крайне недовольными отдыхом на курортах Краснодарского края. С начала летнего сезона-2017 на горячую линию Общественной палаты России поступило более 800 обращений. Чаще всего нарекания туристов вызывал неприветливый персонал, проблемы с перелетом и плохая инфраструктура.

«Из Сочи поступали жалобы на плохую уборку номеров, недостаток чистоты в гостиницах, неприветливый персонал. Кто-то даже подчеркнул, что в их гостинице администратор не может «здравствуйте» сказать», - уточнила председатель комиссии ОП России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Помимо этого, туристов возмущали грязные пляжи и утопающие в мусоре улицы курорта. Большинство подобных обращений поступало от отдыхающих в Краснодарском крае (более 70%), в частности в Анапе, Геленджике и Сочи.

Люди также обращались за консультацией (порядка 20%): многих волновал курортный сбор, новые правила Минтранса по поводу перевозки багажа.

«Все эти заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью. В итоге в ОП намерены разработать рекомендации для Ростуризма», - сообщили в пресс-службе Общественной палаты.

Не обошлось и без жалоб на турецкие курорты. Туристов там селили не в те отели, уровень сервиса не соответствовал обещаниям туроператора или турагентства. Несколько обращений было и по поводу проблем с заселением в гостиницу. Люди ждали по нескольку часов, чтобы им выдали ключи от номера.