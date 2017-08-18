Власти Сочи озвучили «черный список» городских пляжей С арендаторами-нарушителями мэрия курорта будет расторгать договоры

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В Сочи 191 пляж, 81 из них принадлежит муниципалитету. Городские территории были переданы арендаторам на конкурсной основе. Но взятые на себя обязательства некоторые не спешат выполнять. Около 90% несчастных случаев на сочинских пляжах связаны с несоблюдением элементарных правил безопасности и употреблением алкоголя. К таким неутешительным выводам пришли власти Сочи после проведенной комплексной проверки муниципальных прибрежных территорий.

Представители муниципалитета признают, что надзорные органы плохо контролируют деятельность арендаторов, в том числе владельцев водных аттракционов, неудовлетворительно обеспечена безопасность отдыхающих. Порой народ пьет у моря и никому до этого нет дела.

- Например, пляж «Дельфин» в Лазаревском районе вызвал нарекания и по части организации безопасности, и по части благоустройства, - поясняют в пресс-службе администрации Сочи. – Арендаторы пляжей «Черноморец», «Взморье», «Лагуна», «Колос» также оказались в «черном списке». С ними через суд планируется расторгнуть договор.

В так называемый «черный список» будут вноситься все недобросовестные арендаторы территорий отдыха, не следящие должным образом за вверенными им участками. От бизнесменов потребовали навести порядок на пляжах и убрать с набережных аттракционы, небезопасные для отдыхающих.