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Разрушительное селфи. В Сочи туристка сломала полувековое дерево во время съемки На протяжении долгих лет растение являлось популярным объектом для фотографий

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

На протяжении многих лет оригинальный кипарисовик на Приморской набережной являлся популярным объектом для фотосъемок. На днях ствол полувекового дерева треснул при попытке очередной отдыхающей на курорте дамы сделать на нем селфи.

«Чтобы определить, возможно ли восстановить растение, возраст которого более 50 лет, необходимо провести обследование кипарисовика», - прокомментировали ситуацию СМИ в управлении по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи.