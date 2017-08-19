Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 19 и 20 августа Предстоящий уикенд будет богат на музыкальные события

На курорте «Роза Хутор» сегодня, 18 августа, начинается трехдневный музыкальный фестиваль «КОМПАС FEST» 2017. Зрителей ждет большой Open-air на высоте 1170 метров над уровнем моря и вечеринка non-stop на побережье Имеретинской долины. Актуальные артисты и live проекты, более 20 диджеев и музыкантов страны.

Завтра, 19 августа на площадке VinoGrad Pool даст концерт артист музыкального лейбла Black Star, рэп-исполнитель и автор текстов — СКРУДЖИ и DMC Loskin.

В эту же субботу в рамках музыкального фестиваля Skypark Live на закате выступит группа «Меджикул». Это новая сенсация, рожденная саунд-революцией последних лет, покорившая танцполы своей зажигательной музыкой, отлично сочетающейся с легкими, и в то же время ироничными и забавными русскоязычными текстами.

19 августа, но уже на сцене Зеленого театра парка «Ривьера» группа «Пикник» представит программу «Юбилейная фантасмагория». Музыкальная группа подарит поклонникам такие песни, как «У шамана три руки», «Из мышеловки», «Египтянин», «Фиолетово-чёрный», «Иероглиф». Зал окутает мир аллегорий, мистических образов и футуристических существ — на сцене будет находиться шаман, «живая виолончель», кукла с человеческим лицом. Группа «Пикник» с момента своего создания прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.

И наконец, завтра для гостей курорта «Горки город» споет неподражаемая Лолита Милявская. Услышать хиты одной из самых эксцентричных и темпераментных артисток российской эстрады также можно 21 августа в Зимнем театре.

На этой же сцене днем раньше ждут почитателей театрального искусства. Здесь свою интерпретацию булгаковского романа «Мастер и Маргарита» представит Московский независимый театр. Это культовое произведение неподвластно времени, на любом историческом витке он все также необходим читателю. В ролях: Владимир Филатов, Дмитрий Исаев, Ольга Кабо, Любовь Толкалина, Владимир Стеклов, Александр Любченко, Яна Кузнецова, Валентин Мельник, Иварс Калныньш, Сергей Поздняков, Михаил Гудошников, Виталий Крапива.

Принять участие в театрализованном морском бое и отметить всей семьей День Тельняшки приглашают сотрудники Сочи Парка 19 августа. В этот день в 1874 году император Александр II подписал указ о введении новой формы, одним из элементов которой стала тельняшка. Сегодня это не только предмет гордости русских моряков, символ храбрости и доблести, но и модный тренд.

Из гостей в символических тельняшках будут сформированы команды 10 кораблей, каждый из которых оснащен 4 водными пушками с дальностью стрельбы до 7 метров при вращении на 40 градусов вправо-влево и на 15 градусов вверх-вниз. «Морякам» предстоит провести 20-минутное сражение в бурных водах, где таятся взрывающиеся брызгами мины, при этом с береговой линии по кораблям будут стрелять 7 пушек, захваченных пиратами. Формат семейного аттракциона позволит участвовать в сражении, как взрослым, так и детям. Завербоваться в команду «полосатых» можно будет в 16:00 у входа на аттракцион.

После морских баталий можно отправиться на празднование Медового и Яблочного спаса и пройти сказочный квест, выполняя творческие задания. В тематической зоне Край Богатырей будут проводиться игры на силу и ловкость, победителей которых ждут сладкие призы — спелые яблоки и банки мёда.

Ну и, конечно, самым значимым культурным событием уходящей недели стало открытие мультимедийной выставки «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», созданной по мотивам произведений художников XIX и XX веков. В создании особого пространства мультимедийного спектакля задействовано более 70 полотен русских мастеров изобразительного искусства, таких как Иван Шишкин, Архип Куинджи, Зинаида Серебрякова, Исаак Левитан, Михаил Абакумов. Не упустите возможность увидеть сокровища Третьяковской галереи, которые буквально оживают на экране. В олимпийской столице экспозиция будет работать с 16 августа по 17 сентября ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу Парусная, 7. Вход – свободный.