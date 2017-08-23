На Сочи надвигается стихия

На курорте объявлен режим повышенной готовности
На Сочи надвигается стихия
Автор фото: Wallhaven

Сегодня и завтра на Сочи обрушится шторм. Помимо ливней c грозами, на курорте возможен сход селей и резкий подъем уровня воды в реках. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям просит владельцев автомобилей отказаться от передвижения  на личном транспорте завтра, 23 августа. Отсутствие машин на дорогах поможет быстрее справиться с последствиями дождя. Местные жители, чьи дома находятся на подтопляемых территориях, должны быть готовы к эвакуации. В случае таковой их оповестят сирены, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи. 

Порывы ветра местами будут достигать до 17 м/с. Несмотря на все эти обстоятельства, особых похолоданий ждать не стоит. Солнце вернётся в город уже через два дня.  

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