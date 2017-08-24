В Сочи ожидают увеличение туристического потока Наплыв отдыхающих прогнозируют на всех курортах Краснодарского края

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«С начала сентября мы ожидаем увеличение туристического потока за счет развития делового и событийного направления. В этот период пройдут эстрадный музыкальный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи, открытый фестиваль кино «Киношок» в Анапе, Международный фестиваль позитивного творчества «Восхождение» в Геленджике и другие мероприятия различного уровня», - отметил в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Всего на Кубани запланировано свыше 450 туристско-событийных мероприятий, из них почти 40 - федерального значения и столько же - международного уровня: соревнования этапа Гран-при России «Формула 1», фестивали КВН и многое другое.

Власти региона планируют, что к концу 2017-го Краснодарский край посетит 16 миллионов туристов, что на 200 тысяч человек больше по сравнению с прошлым годом.