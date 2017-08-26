Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 26 и 27 августа В этот уикенд горожане и гости курорта отметят День российского кино и примут участие в различных фестивалях

День российского кино в Сочи

Сочинцы и туристы имеют последнюю возможность до 29 августа посетить летний кинотеатр под открытым небом. Незабываемая атмосфера и душевное время провождение включены в билет. Кино, звезды, кофе. Пожалуй, самый романтичный способ провести вечер. Особенно на закате в горах, на высоте 1170 метров на уровне облаков. 26 августа для зрителей покажут британскую комедию «Легкое поведение, а 29 августа — «Пеле: рождение легенды».

27 августа День кино можно продолжить в «Сочи Парке». Воспитанники сочинской студии творческого развития, основанной Константином Хабенским, покажут зрителям два спектакля: «3D-кино» и «Только у нас». Историю о том, как захватывают зрителя фильмы разных жанров, поставленную трижды лауреатами национальной премии «Золотая Маска» Евгением Кулагиным и Иваном Естегнеевым, представят 20 подростков в возрасте от 9 до 16 лет. В спектакле «Только у нас» примут участие 15 юных артистов. Спектакль «3D-кино» покажут в Белом Зале «Сочи Парка» в 18:30, театральную миниатюру «Только у нас» - в 19:20.

Так же в этот день в Сочи в рамках второй Всероссийской акции, посвященной кинематографу, на открытых площадках всех муниципальных образований края будет организован бесплатный показ российских фильмов, выбранных по итогам интернет-голосования: «Снежная королева-3: Огонь и лед» (6+), «Время первых» (6+), «28 панфиловцев» (12+), «Кухня. Последняя битва» (12+).

«The beat of Picnic» и Polyana Local Market

Десятую годовщину своего основателя - сочинского молодежного клуба «OUTSTANDING CREW» участники фестиваля «The beat of Picnic» будут отмечать с 25 по 27 августа. Фестиваль соберет свыше 400 участников из России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Абхазии и Израиля. Россию представят танцоры из Сочи, Красноярска, Санкт-Петербурга, Брянска, Липецка, Воронежа, Пензы, Москвы, Краснодара и из Крыма. Первые два дня фестиваля пройдут в развлекательном комплексе «АкваЛоо», где участников и гостей чемпионата ожидают отборы, показательные выступления, мастер-классы от гостей фестиваля из Европы, дружеские танцевальные джемы, DJ-сеты и выступления рэп и битбокс исполнителей.

В эти субботу и воскресение на курорте «Роза Хутор» состоится полюбившийся многим фестиваль Polyana Local Market. Организаторы обещают насыщенную программу. Здесь можно увидеть разнообразные товары местных производителей, абсолютно уникальные штучные подарки и сувениры ручной работы. Для детей и взрослых организованы различные активные и творческие мастер-классы, а также два дня музыкального фестиваля. Выступления диджеев и музыкантов.

Отлично провести время и услышать любимые мелодии можно 27 августа в Зимнем театре, где состоится концерт вокально-инструментальной группы «Адажио» - победителей популярного телепроекта «Битва хоров». Слаженное пение, грамотное владение инструментами, оригинальные аранжировки, «живой» звук - вот лишь немногие характеристики ансамбля.

День открытых дверей и «Окна в Россию»

Для маленьких горожан старше трех лет 27 августа День открытых дверей на арене «Айсберг» проведет хоккейная школа «Нейдорф». Начинающие спортсмены смогут принять участие в первой и второй части тренировок, которые будут состоять из общей физической подготовки, а также занятий на льду.

А желающим повысить свой культурный уровень и увидеть картины Третьяковской галереи стоит посетить выставку «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Зрителей ждет видеофантазия, основанная на работах Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Валентина Серова, Аристарха Лентулова, Александра Дейнеки, Георгия Нисского, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Гелия Коржева. Сочи станет первым городом, где проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» покажут в формате мультимедийного спектакля.

27 августа в Центральном универсальном музее искусств завершает свою работу выставка «Ван Гог. Симфония цвета», на которой представлено 70 репродукций картин этого уникального художника. Посетители смогут не только узнать историю жизни художника, но и приобрести репродукции понравившихся работ.

И еще одна выставка, которую стоит обязательно посетить. Сегодня Сочинский художественный музей открыл свои двери для желающих посмотреть работы сочинки Маргарит Кульян. Известный на курорте зоозащитник помогла найти дом десяткам бездомных животных. Являясь инвалидом первой группы, Маргарит почти все время вынуждена проводить в лежачем положении. Несмотря, на это она является активным членом КРССООИ «Стоик». Ее работы находятся в частных коллекциях таких знаменитостей, как актриса Оксана Коростышевская, фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, Оксана Домнина и Роман Костомаров, испанская певица Ольга Доминик Терроба.