Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

"Олимпийский" фонтан в Сочи перестал работать Его работа временно приостановлена

Автор фото: 2do2go

С сегодняшнего дня, с 28 августа, фонтан в центре Олимпийского парка «берёт тайм-аут». Он закрывается на профилактические работы.

В течение 4 дней гости парка не смогут наблюдать за поющим фонтаном. Но уже 1 сентября, в День знаний, он возобновит свою работу. На официальном сайте парка отмечают, что за это время проведётся санитарная обработка бассейна фонтана и профилактика всех механизмов.

Под фонтаном, в земле, спрятаны механизмы, управляющие его работой. С их помощью достопримечательность удивляет гостей парка такими эффектами как туман и разноцветные струи воды, «танцующие» под музыку, высота которых доходит до 50 метров.