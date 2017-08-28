"Олимпийский" фонтан в Сочи перестал работать
С сегодняшнего дня, с 28 августа, фонтан в центре Олимпийского парка «берёт тайм-аут». Он закрывается на профилактические работы.
В течение 4 дней гости парка не смогут наблюдать за поющим фонтаном. Но уже 1 сентября, в День знаний, он возобновит свою работу. На официальном сайте парка отмечают, что за это время проведётся санитарная обработка бассейна фонтана и профилактика всех механизмов.
Под фонтаном, в земле, спрятаны механизмы, управляющие его работой. С их помощью достопримечательность удивляет гостей парка такими эффектами как туман и разноцветные струи воды, «танцующие» под музыку, высота которых доходит до 50 метров.
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