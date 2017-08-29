Погода в Сочи. Экстренное предупреждение Прогноз погоды в Сочи на ближайшие 3 дня

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Ещё вчера на курорте стояла изнурительная жара, а уже сегодня облачно и временами идёт дождь. Каких сюрпризов стоит ожидать завтра? Прогноз погоды от ФГБУ СЦГМС ЧАМ г. Сочи.

Сегодня в течение всего дня будет преобладать переменная облачность. В некоторых горных и прибрежных районах - кратковременный дождь. Возможна гроза. Порывы ветра местами достигают до 13 м/с.

Не исключено формирование смерчей. Кроме этого, возрастает риск схода селей малого объема и резкого подъема уровня воды в реках. В связи с этим, просьба ко всем гостям и жителям курорта, воздержаться от выхода в горы и от купания в море.

30 и 31 августа на курорте облачно с прояснениями. Местами слабый дождь, гроза. Температура воздуха днём будет колебаться от 23 до 290. В предгорной зон ночью +12+170, днём +20+250.

В целом по Краснодарскому краю в соответствии с экстренным предупреждением регионального МЧС России в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 29 августа, а также ночью и утром 30 августа местами ожидается комплекс метеоявлений, сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, резкие подъемы уровней рек, активизация экзогенных процессов.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы.