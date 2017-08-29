По Сочи пронеслись сразу 12 смерчей (фото) МЧС объявило экстренное предупреждение







Отдыхающие в Адлере туристы и местные жители сегодня могли наблюдать за формированием сразу нескольких водяных смерчей недалеко от берега. Одни утверждают, что видели 6 завораживающих воронок, другие насчитали над морем целых 12 вихрей. В считанные минуты социальные сети пользователей заполнились фотографиями и видео этого необычного природного явления.

Между тем ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю предупредило, что формирование смерчей в море возможно на участке Магри - Веселое 29, 30 и 31 августа.

В этот же период ожидаются ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра с порывами 20-25 м/с, резкие подъемы уровня воды в реках, на малых водотоках местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема. Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

- Убедительная просьба по возможности отказаться от использования личного транспорта, принять меры по сохранности своего имущества. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать необходимые меры предосторожности, воздержаться в данный период от выходов в горы, отдыха у воды. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010, - сообщили в краевом ведомстве.