Открой осень в Сочи Отдых в Олимпийской столице может быть экономным

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Бархатный сезон считается самым благоприятным временем для отдыха в Сочи, и это вполне оправдано. По окончанию «высокого» сезона цены на туристические путевки падают с невероятной скоростью, что, конечно же, не может не привлекать. Найдется немало людей, желающих понежиться на солнышке, искупаться в еще теплом море и, при этом, значительно сэкономить.

Так, туристическое агентство «Сочи Экспрес Тур» в сентябре предлагает отправиться в туры на Красную поляну всего за 605 руб/сут/чел. В стоимость входит проживание в отеле 3* и подъем на один уровень на канатной дороге неограниченное кол-во раз. Парковка оплачивается отдельно.

Те, кто предпочитает пляжный отдых имеют возможно приобрести путевки в отели 4* Имеретинской низменности. Стоимость тура от 1 300 руб/сут/чел., куда также входит завтрак и пользование открытыми бассейнами. Парковка оплачивается отдельно.

Чуть дороже обойдется проживание в центральной части города в отеле 4*. За 2 200 руб/сут/чел., вы будете обеспечены завтраком, получите возможность посещать СПА зону отеля и бесплатно припарковать свой автомобиль.

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