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Прогноз погоды в Сочи на ближайшие 3 дня

Вниманию туристов. В горах Сочи закрыли туристический маршрут к водопадам Прибегнут к экстренным мерам Кавказский биосферный заповедник был вынужден после активизации медведей в этом районе

Автор фото: http://www.походыпосочи.рф

Появление медведей на туристических тропах Кавказского биосферного заповедника в последнее время не редкость. Косолапые наведываются в гости к любителям активного отдыха, шарят по рюкзакам и рвут палатки.

Для безопасности отдыхающих директор заказника Сергей Шевелев распорядился временно закрыть для посещения экскурсионный эколого-туристический маршрут «К Ачипсинским водопадам».

Любители пеших прогулок не смогут пройти на участок «озеро Зеркальное - Ачипсинские водопады - северные цирки горы Ачишхо». Запрет начинает действовать с 1 сентября и до особого распоряжения.

Открытым для посещения остается маршрут на участке «урочище Рыбино - озеро Зеркальное». Место для ночевки лучше организовать на туристической стоянке на озере Зеркальное, предупреждают в пресс-службе Кавказского заповедника.