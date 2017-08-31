Вниманию туристов. В горах Сочи закрыли туристический маршрут к водопадам
Появление медведей на туристических тропах Кавказского биосферного заповедника в последнее время не редкость. Косолапые наведываются в гости к любителям активного отдыха, шарят по рюкзакам и рвут палатки.
Для безопасности отдыхающих директор заказника Сергей Шевелев распорядился временно закрыть для посещения экскурсионный эколого-туристический маршрут «К Ачипсинским водопадам».
Любители пеших прогулок не смогут пройти на участок «озеро Зеркальное - Ачипсинские водопады - северные цирки горы Ачишхо». Запрет начинает действовать с 1 сентября и до особого распоряжения.
Открытым для посещения остается маршрут на участке «урочище Рыбино - озеро Зеркальное». Место для ночевки лучше организовать на туристической стоянке на озере Зеркальное, предупреждают в пресс-службе Кавказского заповедника.
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