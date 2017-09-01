РЖД отменяет поезда из Сочи в Абхазию
Пригородное сезонное сообщение между Сочи и Абхазией завершается. С 1 сентября отменяются следующие поезда:
№6623 Адлер – Веселое, отправлением со станции Адлер в 07:38, прибытием на станцию Веселое в 07:58;
№6625 Веселое – Гагры, отправлением со станции Веселое в 08:28, прибытием на станцию Гагры в 09:41;
№6624 Гагры – Веселое, отправлением со станции Гагры в 10:52, прибытием на станцию Веселое в 12:11;
№6626 Веселое – Адлер, отправлением со станции Веселое в 12:41, прибытием на станцию Адлер в 13:03;
№6627 Адлер – Веселое, отправлением со станции Адлер в 14:10, прибытием на станцию Веселое в 14:32;
№6629 Веселое – Гагры, отправлением со станции Веселое в 15:02, прибытием на станцию Гагры в 16:.15;
№6628 Гагры – Веселое, отправлением со станции Гагры в 18:36, прибытием на станцию Веселое в 19:55;
№6630 Веселое – Адлер, отправлением со станции Веселое в 20:25, прибытием на станцию Адлер в 20:47.
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