«Двойные стандарты» в Сочи. Известная телеведущая исследовала трассу Дон Теледива расскажет, как устроить незабываемое в путешествие от Москвы до Олимпийской столицы без лишних трат

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Популярная программа «Двойные стандарты. Тут вам не там!» на НТВ сняла спецвыпуск о необычном формате отдыха. Известные ведущие Ирина Шихман и Андрей Самарцев отправились в путешествие по популярным у россиян трассам от начала до конца и исследовали все наиболее интересное по пути.

Андрей с ветерком прокатился по знаменитой в Америке трассе 66, которую также называют Исторической автомагистралью, а Ирина «покорила» самую туристическую дорогу в России трассу Дон, проехавшись на автомобиле из Москвы до Сочи.

- Чаще всего туристы выбирают именно южное направление, - поясняет свой выбор теледива. - Летом все едут в Сочи на собственных машинах. Потому мы решили узнать, на что стоит посмотреть по дороге, сколько стоят экскурсии, проживание и питание. Благодаря этому путешествию зрители НТВ смогут узнать, что Кудыкина гора существует, увидеть все прелести индустриального туризма, познакомиться с иммерсивным театром и окунуться в атмосферу Сочинского казино.

Увидеть передачу, которая выходит по воскресеньям в 13:05, можно будет уже в сентябре.