Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 2 и 3 сентября Спортивные и культурные мероприятия перед началом учебного года позволят отлично провести время всей семьей

Автор фото: http://volgograd-smotri.ru

Автограф-сессия в «Зеленой планете» и «Вертикальный километр»

В первую субботу сентября в парк «Зеленая Планета» приедут олимпийские чемпионы. Здесь каждый желающий с 12.00 до 13.00 часов сможет получить автограф у звезд фигурного катания Татьяны Волосожар, Максима Транькова, Романа Костомарова и Оксаны Домниной. На одной из самых главных достопримечательностей Красной поляны можно не только встретиться со звездами российского спорта, но и интересно провести время – сфотографироваться с необычными зелеными скульптурами, воспользоваться услугами проката велосипедов и самокатов, пообедать в летнем кафе.

Тем, кто пожелает взять мастер класс у именитых спортсменов стоит отправиться во дворец зимнего спорта «Айсберг», который открыт для массового катания в декорациях спектакля «Ромео и Джульетта». Специально приглашенные музыканты сыграют мировые хиты, а каждый пришедший сможет почувствовать себя настоящим актером на льду.

Покорителей горных вершин 2 сентября ждут на курорте «Роза Хутор», где пройдет 7-й этап Кубка России по скайраннингу в дисциплине «вертикальный километр». Участникам этапа Кубка России предстоит преодолеть дистанцию в пять километров с перепадом высоты - один километр. Старт забега будет расположен на высоте 1350 метров над уровнем моря, а финиш - на отметке более 2300. Состязания пройдут в нескольких категориях — от 14 до 44 лет, и от 45 лет и старше. Также предусмотрены специальные семейные старты для родителей с детьми в возрасте до 13 лет. Для того чтобы стать участником соревнований необходимо до 12:00 1 сентября пройти регистрацию на сайте или зарегистрироваться до 08:30 на «Роза Хутор» в день проведения стартов.

«Малыш и Карлсон» или «Мужики не танцуют стриптиз»

В воскресение можно отправится всей семьей в Зимний театр на встречу с мужчиной в самом расцвете сил. Самый лучший в мире толстячок с пропеллером в спектакле «Малыш и Карлсон» Московского Независимого Театра способен погрузить зрителя любого возраста в мир грез и детских мечтаний. Смешная и трогательная история для детей и взрослых о необыкновенных приключениях «в меру упитанного мужчины в самом расцвете сил» запомнится вам надолго.

Там же, вечером, зрители смогут посмеяться от души на спектакле «Мужики не танцуют стриптиз». История о том, как пятеро закомплексованных мужиков пытаются трудоустроиться в элитное танцевальное шоу, заставит смеяться и искренне переживать за героев. Финалом этой необычной истории станет феерическое шоу, несущее заряд эмоций и накал страстей.

Поднять себе настроение также в воскресенье, в 20.00 можно в КЗ «Южное взморье», где перед ценителями авторского юмора выступит Евгений Петросян.

В эти субботу и воскресенье не забудьте посетить концерты органной музыки. «Душу возвышающий орган» - 2 сентября и «Мир органа» - 3 сентября.