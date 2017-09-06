В Сочи продают гостиничный комплекс за 1 млрд рублей

Желающие смогут приобрести его на торгах
В Сочи продают гостиничный комплекс за 1 млрд рублей
Автор фото: RiderHelp

О том, что ПАО "Газпром" продаёт целый гостиничный комплекс "Пик Отель", расположенный в Красной Поляне стало известно накануне. Новость об этом они опубликовали на своём официальном сайте. Там же обозначили и начальную цену, которая достигает почти 1 млрд рублей. 

"Пик отель" занимает два земельных участка обшей площадью 4,65 га, находящихся в долгосрочной аренде - до 1 января 2047 года. Купив этот комплекс, покупатель приобретёт:

-  2 гостиничных корпуса с общим номерным фондом на 94 номера общей площадью 8 280,1 кв.м.

-  гостиницу на 12 номеров площадью 355,9 кв.м

-  5 вилл общей площадью 1 625,2 кв.м

-  7 коттеджей (шале) общей площадью 1 117,1 кв.м

-  объекты инфраструктуры гостиничного комплекса, в том числе банный комплекс, бассейн, спортивные и детские площадки, вспомогательные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, дизельные и т.п.)

-  объекты НЗС (котельная, соединительный канализационный коллектор). 

О дате проведения торгов станет известно несколько позднее. 

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Теги: красная поляна в Сочи Пик Отель ПАО Газпром Сочи
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