В Сочи продают гостиничный комплекс за 1 млрд рублей
О том, что ПАО "Газпром" продаёт целый гостиничный комплекс "Пик Отель", расположенный в Красной Поляне стало известно накануне. Новость об этом они опубликовали на своём официальном сайте. Там же обозначили и начальную цену, которая достигает почти 1 млрд рублей.
"Пик отель" занимает два земельных участка обшей площадью 4,65 га, находящихся в долгосрочной аренде - до 1 января 2047 года. Купив этот комплекс, покупатель приобретёт:
- 2 гостиничных корпуса с общим номерным фондом на 94 номера общей площадью 8 280,1 кв.м.
- гостиницу на 12 номеров площадью 355,9 кв.м
- 5 вилл общей площадью 1 625,2 кв.м
- 7 коттеджей (шале) общей площадью 1 117,1 кв.м
- объекты инфраструктуры гостиничного комплекса, в том числе банный комплекс, бассейн, спортивные и детские площадки, вспомогательные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, дизельные и т.п.)
- объекты НЗС (котельная, соединительный канализационный коллектор).
О дате проведения торгов станет известно несколько позднее.
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