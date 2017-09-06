Погода в Сочи. Экстренное предупреждение Прогноз погоды в Сочи на ближайшие сутки

Автор фото: Wap????

Сегодня, 6 сентября, в Сочи уже ощущается осень. Резкая смена погоды доставила немало хлопот водителям и пешеходам без зонтов. Чего ожидать во второй половине дня? И когда теперь солнце вернётся на курорт?

Дождь на территории курорта ожидается только сегодня. Местами возможен ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Не исключены и подъёмы уровня воды в реках. В связи с чем спасатели просят гостей и жителей курорта быть бдительными и отказаться от похода на водоёмы. В случае возникновения ЧС звонить с мобильного по номеру "010", сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.

Однако переживать о том, что тёплой погоды в этом году больше не будет, не стоит. Уже завтра синоптики обещают солнечную погоду, которая сохранится в Сочи как минимум на неделю.