Хочешь бесплатно кататься на аттракционах в Сочи-Парке? Неси дневник с пятерками Школьники получат возможность бесплатно посещать самый большой парк в России

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Отличный способ для повышения успеваемости в российских школах придумали «Сочи Парк» совместно с Министерством образования и науки РФ. Чтобы мотивировать школьников, тематический парк развлечений обещает бесплатно пускать на аттракционы тех учеников, кто заработал не менее 30 отличных оценок на протяжении одного календарного месяца.

Для гарантии того, что пятерки настоящие отличнику нужно предъявить в кассе парка соответствующую справку, заверенную подписью директора школы и печатью учреждения образования.

- Акция будет действовать до конца учебного года, посетить парк по бесплатному билету отличники смогут в любой рабочий день парка с 1 сентября до 24 мая 2018 года включительно, - сообщают в пресс-службе «Сочи-Парка».

Не исключено, что за такое «вознаграждение» школьники теперь усердно будут осваивать науки, постоянно увеличивая количество положительных отметок.