Горнолыжные курорты Сочи объединит единый ски-пасс В настоящее время разрабатывается единая система, позволяющая фиксировать гостей по одному электронному носителю

Автор фото: http://www.skyscrapercity.com

На отсутствии единого ски-пасса на горнолыжных курортах Красной поляны сетовали многие любители активного зимнего отдыха. Ведь приобретение единого билета делает катание не только интересным, но и максимально комфортным. Событие, которого ждали тысячи горнолыжников, свершится уже в новом зимнем сезоне. По единому ски-пассу отдыхающим будет доступно 153 километра горнолыжной трассы на курортах Красной Поляны

- Такое нововведение приблизит уровень сервиса в крае к международному формату, поможет привлечь дополнительное число туристов. Такой формат позволит им более грамотно планировать бюджет на отдых, выбирая подходящие трассы и объекты размещения. Уверен, горнолыжные комплексы региона могут составить достойную конкуренцию зарубежным, - отметил Вениамин Кондратьев.

Предварительно, единый ски-пасс запустят в декабре. Сейчас осуществляется настройка системы, фиксирующей гостей по одному электронному носителю.

Гостям будет предложено несколько тарифов, в зависимости от периода пребывания, в числе которых разовый, сезонный абонемент и абонемент на несколько дней.