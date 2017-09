Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 9 и 10 августа В этот уикенд жители и гости курорта станут свидетелями, как зажигаются звезды, и попадут в «Рай»

Автор фото: https://www.kuban.kp.ru

«Новая Волна», «Тодес» и Светлана Лобода

Уже сегодня город накроет «Новой волной» музыки и позитива. Конкурс молодых исполнителей снова подарит нам бурю эмоций, море хорошего настроения, а на музыкальном небосклоне загорятся новые звездочки. Как и прежде, праздник украсит цвет российской эстрады.

Фестиваль начнется в 19:30 гала-концертом с участием Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Дианы Арбениной, Димы Билана, Ирины Дубцовой и других. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Музыкальную эстафету подхватят рок-группа Garage Dayz и певица Светлана Лобода.

Первые, 9 сентября в концерном зале «Фестивальный» представят на суд зрителей мультимедийное шоу, где прозвучат знаменитые композиции легендарной группы Metallica: The Ecstasy of Gold, The Call of Ktulu, Master of Puppets, Of Wolf and Man, The Thing That Should Not Be, The Memory Remains, Devil’s Dance, Wherever I May Roam, Outlaw Torn.

А вот, одна из самых эпатажных и самобытных певиц из Украины, экс-солистка «ВИА Гры» Светлана Лобода порадует своих поклонников в Олимпийском парке, где 10 сентября состоится ее сольный концерт.

Еще один концерт, которого ждала российская публика даст в субботу в КЗ «Южное взморье» балет «Тодес». Удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль «И приснится же такое…» станет для Вас открытием. Это своеобразное посвящение 30-летию творчества Театра.

Дни красоты, науки и профессий, а также открытие выставки «Рай»

Прикоснуться к искусству и посетить «Рай» Эдварда Беккермана жители и гости курорта смогут уже сегодня. Выставка американского художника, родившегося в городе Сочи, будет проходить в Сочинском художественном музее с 7 сентября по 1 октября. Художник признается, что всегда хотел привести свое искусство в родной город.

В пятницу также начинается празднование 80-летия со дня образования Краснодарского края. С 8 по 16 сентября во всех муниципалитетах региона пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные двум юбилейным датам - 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию со дня высадки черноморских казаков на Таманский полуостров.

Завтра Сочи Парк отпразднует Международный день красоты (International Beauty Day). В этот день все гостьи смогу сравнить свои мерки с параметрами признанных красавиц разных времен и народов и в случае совпадения объемов получить соответствующий сертификат. Рост и возраст участниц конкурса при этом учитываться не будут, только объемы груди, талии и бедер.

Представителей подрастающего поколения 9 сентября ждут в парке науки и искусства «Сириус» на День науки и профессий будущего. Посетители смогут научиться управлять танком с помощью взгляда и «читать» голограмму головного мозга, узнают, что такое science-art и ДНК-амплификатор. Экскурсии включают посещение экспозиции «Полигоны», а также лабораторий и мастерских Парка.

Выступление сборной России и «Сахарный Марафон»

Найдут чем заняться в эти выходные и любители активного образа жизни.

9 и 10 сентября в Олимпийском парке на ледовой арене «Шайба» впервые представят свои новые программы фигуристы сборной России по фигурному катанию. Сочинцам и гостям курорта предоставляется возможность первыми оценить короткие и произвольные программы наших лучших спортсменов, среди которых Чемпионы Олимпийских игр, Чемпионатов Мира и Европы, а также молодые фигуристы — надежды России. Состав сборной России на олимпийский сезон будет определен после контрольных прокатов в Сочи. Списки кандидатов в национальную команду уже составлены и утверждены, но по итогам этих выступлений в них будут внесены корректировки.

Кроме этого, 9 сентября в горно-туристическом центре «Газпром» пройдёт ежегодный «Сахарный Марафон». Это соревнования среди любителей и профессионалов в скайраннинге. Так называют скоростное восхождение на горную вершину (преимущественно — бегом) на высоте выше 2000 метров над уровнем моря.

С 9 по 14 сентября на «Адлер-Арена» пройдет Спартакиада ПАО «Газпром». Всего в соревнованиях примут участие около 3000 спортсменов из 28 дочерних обществ и организаций «Газпрома» из разных регионов России и Белоруссии. Одним из мероприятий церемонии открытия спартакиады станет ночной массовый забег по трассе «Формула-1», который состоится 9 сентября, с 20:00 до 22:00.