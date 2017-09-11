Горячая десятка. Лучшие направления пляжного отдыха в «бархатный сезон»
Для тех, кто не успел или не смог отдохнуть летом, есть отличная возможность насладиться теплым море и ласковым солнышком в бархатный сезон.
Многие из россиян уже сделали свой выбор в пользу того или иного курорта, основываясь на котором аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных мест России для отдыха в бархатный сезон в сентябре.
Лидером топ-10 стал Сочи. На втором месте расположилась Ялта, а третье место осталось за Анапой. В список также вошли Геленджик, Алушта, Новороссийск, Евпатория, Кисловодск, Пятигорск и Ейск.
- Отдых на курортах Краснодарского края и Крыма в бархатный сезон-2017 бронируют в среднем на 10 дней и тратят 3,3 тысячи рублей в сутки, а на курорты Минеральных вод в Ставропольском крае - 7 дней (2,7 тыс. рублей), - озвучивают данные результатов анализа информации систем онлайн-бронирования средств размещений туристов в ТурСтате.
Самыми дешевыми курортами из первой десятки стали Ейск (2,5 тыс. руб. в сутки) и Пятигорск (2,6 тыс. руб. в сутки).
10 курортов России, популярных для отдыха в бархатный сезон 2017 года:
1. Сочи
2. Ялта
3. Анапа
4. Геленджик
5. Алушта
6. Новороссийск
7. Евпатория
8. Кисловодск
9. Пятигорск
10. Ейск
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