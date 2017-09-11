Горячая десятка. Лучшие направления пляжного отдыха в «бархатный сезон» Сочи возглавил рейтинг самых популярных курортов России в сентябре

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Для тех, кто не успел или не смог отдохнуть летом, есть отличная возможность насладиться теплым море и ласковым солнышком в бархатный сезон.

Многие из россиян уже сделали свой выбор в пользу того или иного курорта, основываясь на котором аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных мест России для отдыха в бархатный сезон в сентябре.

Лидером топ-10 стал Сочи. На втором месте расположилась Ялта, а третье место осталось за Анапой. В список также вошли Геленджик, Алушта, Новороссийск, Евпатория, Кисловодск, Пятигорск и Ейск.

- Отдых на курортах Краснодарского края и Крыма в бархатный сезон-2017 бронируют в среднем на 10 дней и тратят 3,3 тысячи рублей в сутки, а на курорты Минеральных вод в Ставропольском крае - 7 дней (2,7 тыс. рублей), - озвучивают данные результатов анализа информации систем онлайн-бронирования средств размещений туристов в ТурСтате.

Самыми дешевыми курортами из первой десятки стали Ейск (2,5 тыс. руб. в сутки) и Пятигорск (2,6 тыс. руб. в сутки).

10 курортов России, популярных для отдыха в бархатный сезон 2017 года:

1. Сочи

2. Ялта

3. Анапа

4. Геленджик

5. Алушта

6. Новороссийск

7. Евпатория

8. Кисловодск

9. Пятигорск

10. Ейск