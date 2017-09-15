Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

Влюбленная Кыся исполнит романтические желания всех гостей и жителей Сочи На курорте состоится открытие одного из самых ожидаемых и символичных арт-объектов







В горах Сочи в эти выходные поселится «Влюбленная Кыся», способная выслушивать романтические натуры и исполнить их самые заветные желания. Открытие одного из самых ожидаемых и символичных арт-объектов состоится 17 сентября в 12.30 в парке «Зеленая Планета» курорта ГТЦ «Газпром».

Побывать в гостях стоит и у других обитателей парка - дружелюбной семьи медведей, слонов, жирафов, гномиков. Здесь даже Земной шар держится на четырех слонах и черепахе.

Развлекательная программа для всей семьи начнется с самого утра. В течение дня посетителей ожидает множество активностей, в числе которых аквагрим, танцевальные уроки, самые популярные и веселые игры, мастер-класс по кукольному театру и много еще всего интересного.

- В парке «Зеленая Планета» каждый месяц появляются новые скульптуры и обитатели – красивые необычные фигуры животных со всего света. Огромные шахматные фигуры, фантастический большой корабль, зеленое фортепиано – эти и другие новые скульптуры в Красной Поляне можно увидеть только здесь, - уверяют в пресс-службе Горно-туристического центра «Газпром».